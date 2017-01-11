美近200退役军官致信特朗普反对恢复酷刑

（联合早报网讯）美国将近200名退役军官致信给候任总统特朗普，要求不要恢复使用酷刑。

美国之音报道，这封信有176名来自各兵种的退役军官联名签署。信中说：“根据我们的经验，我们国家顶尖的审讯者的意见，以及最新的科学，我们知道，合法的、以和谐为基础的审讯技术是获取有用情报最有效的方法。”

这封信署名中有两名参加过阿富汗战争的指挥官和领导过击毙奥萨马突袭任务的特别行动指挥官麦克雷文上将。

特朗普在2016年竞选期间和在2月的共和党初选辩论中说，他“喜欢”水刑，作为总统，他会“恢复许多要比水刑更厉害的刑罚。

这些官员表示，他们在这些方面的经验“加起来超过6000年”，这些经验使他们对特朗普的评论感到不安。他们指出，酷刑不仅在国际法中是非法的，也不是获得重要情报的最佳方法。

信中说：“最重要的是，酷刑违反了我们国家的核心价值观。我们最大力量之所在是我们对法治和宪法原则的承诺。”

信中还提到：“自从我们的共和国成立以来，从里根总统政府一直到现在，反对酷刑一直是坚定的、不分党派的。”

水刑与溺水相似，是在2000年初期在乔治·布什政府任内对嫌疑恐怖分子使用过。国会在2006年禁止对在押人员使用酷刑。

但特朗普后来暗示，他在会见了海军陆战队退役将军马蒂斯之后改变了看法。特朗普已经提名马蒂斯为国防部长人选。

特朗普说，马蒂斯告诉他，他从来没有发现严酷的审讯方法“有什么用处”。他说，马蒂斯将军更喜欢用“一包香烟和几杯啤酒”建立信任的做法。

参议院军事委员会主席、共和党人麦凯恩11月发表评论，反对特朗普的观点。麦凯恩在加拿大举行的一次国际安全论坛上对观众表示，他并不赞同“美国总统想要做的事情”。

他说：“我们不会使用酷刑……这样做没有用处。”