研究：周末集中锻炼一次足以强体健身

（联合早报网讯）研究显示，平时无暇运动的人每周在周末集中锻炼一次，足以达到健身目的。

英国广播公司报道，这项研究还表明，即使每周没有至少150分钟中等强度的锻炼，如果平时多活动，也能减少因病丧生的风险。

这项针对英格兰和威尔士6万4000位40岁以上人士进行的调查显示，有目的的锻炼是保健的关键。

英国拉夫堡大学和澳洲悉尼大学的研究人员分析了人们在18年期间的锻炼时间和健康状况的数据。

他们发现，不管每周运动次数和时间长度多少，只要达到运动指标，其强身健体的效果都差不多。这对于工作繁忙时间紧缺的人来说是个福音。他们平时无暇健身，只能周末抽空完成锻炼指标。

与什么运动都不做的人相比，那些有规律或无规律地做一些体育运动的人死于癌症或心血管疾病的几率都明显较低（分别低18%和41%）。

而每周锻炼三天以上的人死于心血管疾病和癌症的风险比不锻炼的人分别低21%和41%。

研究报告称，即使“活动量不够”的人也能显著降低死于癌症或心血管疾病的风险。

英国医疗保健机构的建议是，19-64岁的人士每周至少有150分钟中等强度的运动，例如骑脚车或快步行走，加上至少两天每天做全身肌肉锻炼，例如举重。或者，每周跑步、打网球等75分钟，加上至少两天每天做全身肌肉力量锻炼。

再或者每周有各种运动，比如两次半小时的跑步锻炼加上半小时的快步行走，加上全身肌肉力量锻炼。

不过，专家们强调，运动总比不运动好，哪怕十分钟的锻炼也会有效果。