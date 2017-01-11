加拿大内阁改组 外长换人

（联合早报网讯）加拿大政府10日宣布多项内阁人事调动；原国际贸易部长方慧兰（Chrystia Freeland）出任外长，取代此前宣布退出政坛的迪翁。

加拿大广播公司报道，加拿大总理特鲁多赶在美国候任总统特朗普即将正式就职前进行内阁重组，把能力强的内阁部长调整到关键位置，以强化未来加美和加中关系。

法新社报道则指出，任命方慧兰出任外长意味着，无论是谁入主白宫，加拿大都非常重视与美国的关系。原外长迪翁曾在美国总统竞选期间公开批评特朗普。

方慧兰现年49岁，2013年当选国会议员，在从政前是传媒工作者，曾为金融时报、环球邮报和路透社工作，并出版数本畅销书，丈夫是纽约时报记者博利（Graham Bowley）。

特鲁多接掌自由党党魁后，曾多次在演讲中引述她的著作，并游说她出马从政。2015年底自由党上台后，方慧兰晋升阁员，担任国际贸易部长。

方慧兰5日公开表示，2017年全球经济形势看似更加复杂暗淡，但那怕美国与其他地方保护主义抬头、民粹运动崛起，她仍能“看见加拿大的希望和机会”。

加拿大30个内阁职位有六个出现更动；除了外长换人，其他更动包括国际贸易部长由财政部长国会秘书尚帕涅（ Francois-Philippe Champagne）接任、劳工部长由原任女性地位部长哈吉杜（Patty Hajdu）接任、女性地位部长由原民主体系部长蒙塞夫（Maryam Monsef）接任、民主体系部长由葛德（Karina Gould）接任、移民部长由侯赛因（Ahmed Hussen）接任。

原移民部长麦卡伦将出任加拿大驻中国大使。