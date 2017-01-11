CNN：俄情报人员称拥有诋毁特朗普的材料

（联合早报网讯）美国情报部门怀疑俄罗斯情报人员拥有“诋毁候任总统特朗普的不利材料”，并已向即将离任总统奥巴马和特朗普报告。但美国情报部门并没有明确证实这些猜测。

美国有线新闻网（CNN）援引多位匿名的美国官员的话报道称，这些猜测载于两页摘要里，其附于美情报部门的报告中。CNN掌握了35页的记录，摘要是在此基础上形成的，但其中并没有引述细节或消息源的信息。

据官员们说，俄罗斯情报人员声称拥有关于特朗普的私人和财务情报。

报道称，部分上述消息来自一名英国前情报雇员的纪录，美国情报官员认为其值得信赖。

CNN指出，联邦调查局正在验证这些猜测的可信性，其主要来自某些匿名的“俄罗斯消息人士”。

美国中情局、国家安全局和联邦调查局6日公布了一份报告，在报告中再次指责俄罗斯“干预美国选举”，但拒绝就此提出任何证据。

根据报告内容，美情报部门有关“俄罗斯为影响选举开展了秘密行动”的结论是在俄方电视报道和社交网站发帖的基础上做出的，近一半内容涉及俄RT电视台和卫星通讯社。

10月美国情报部门发言人说，“俄罗斯黑客”实施对美选举系统的网络攻击。随后，中情局通过媒体指责俄罗斯入侵民主党服务器以帮助特朗普在11月8日总统选举中获胜。

美国政府未提出俄罗斯参与黑客攻击以影响总统选举结果的证据。俄罗斯政府否认类似指责。