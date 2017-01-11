科学家初步确认兹卡病毒七个致病蛋白

（联合早报网讯）美国研究人员在新一期《国家科学院学报》上报告说，他们初步鉴定出兹卡病毒的七个致病蛋白。这是科学界首次发现可能导致小头症和格林－巴利综合征的关键蛋白。

负责研究的马里兰大学教授赵玉琪对新华社记者说，人们已经知道兹卡病毒是引起小头症和格林－巴利综合征的元凶，但没有人知道究竟哪些病毒蛋白引起这些症状。“我们的研究提供了一个初步答案，这对兹卡药物和疫苗的设计开发具有一定的指导意义。”

过去20年中，赵玉琪一直利用裂殖酵母研究包括爱之病病毒在内的多种病毒。裂殖酵母最初被非洲人用来酿制啤酒，近几十年来被广泛用于细胞生物学的研究。

在新研究中，赵玉琪等人首先从兹卡病毒中分离出14个蛋白，然后把裂殖酵母分别暴露于这14个蛋白的环境中，观察细胞的反应。

研究显示，在这些蛋白中，有七种蛋白具有细胞毒性效应，会抑制细胞生长、影响细胞周期调控或引起细胞凋亡等。这说明小头症或格林－巴利综合可能就是由这七个蛋白引起，但究竟哪个蛋白是罪魁祸首尚需继续研究。

赵玉琪说，下一步他们将研究这七种蛋白对人体的影响，比如是否某个蛋白的破坏力更强，蛋白不同排列组合可能造成的影响，从而帮助科学界进一步认识兹卡病毒，为有的放矢地设计、开发寨卡药物和疫苗打下基础。

2015年以来，兹卡病毒在巴西等美洲国家持续肆虐。孕妇一旦感染兹卡卡病毒，可能导致胎儿发育异常，出现小头症等畸形。目前尚无针对兹卡病毒的有效治疗方法和疫苗。