白宫国安顾问：美网路安全面临重大挑战

（联合早报网讯）白宫国土安全和反恐事务助理莫纳科，美国在网路安全领域面临日益严峻的挑战。她还建议候任总统特朗普就职后，继续巩固美国在应对网路安全威胁和全球反恐过程中打造的国际联盟。

美国之音报道，莫纳科说，在可预见的未来，俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜仍将是美国在网路安全领域面临的主要威胁。她说，攻击技术的演变增加了美国维护网路安全的难度。

她说：“我们未来面临的一个重大挑战是居心叵测的行为方可以利用的攻击平台越来越大。他们使用的战术、技术和程序也越来越多样化，从网路入侵，到非对称信息战，再到破坏性的攻击行动等等。”

上星期，美国国家情报总监克拉珀在参议院军事委员会作证时表示，俄罗斯黑客不仅盗取并泄露了民主党电邮，同时还采用宣传、误导和假新闻等手法，试图干预美国总统选举。

莫纳科10日在纽约智库外交关系委员会受访时表示，有证据表明，俄罗斯在美国大选期间的网路渗透对象不限于民主党全国委员会。

她说：“共和党全国委员会使用的某些基础设施、机构和企业也受到了来自俄罗斯的网络攻击。但共和党全国委员会总部并没有。此外，据我们了解，在信息泄露方面也没有民主党全国委员会那么严重。”

特朗普曾多次对俄罗斯是否通过网路渗透干预美国选举表示怀疑。对此，莫纳科表示，特朗普在就职后或许会有不同的想法。

她还说，设立一体化的网路安全情报系统是奥巴马政府在网路安全领域取得的成功经验。

她建议特朗普就任总统后继续借助由美国政府跨部门专业人士组成的国安团队，并巩固美国在应对网路安全威胁和全球反恐过程中打造的国际联盟。