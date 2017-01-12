特朗普：情报机构泄漏假消息无耻

（联合早报网讯）美国候任总统特朗普指责美国情报机构无耻，说泄漏假消息，同纳粹德国无异。

英国广播公司报道，特朗普11日举行当选后的首次记者会。在这之前，美国媒体开始报道关于俄罗斯掌握了特朗普一些丑闻，意图使其声誉受损，因此俄罗斯成了记者会的关注焦点。

特朗普的发言人在记者会开始时说，美国新闻聚焦网站Buzzfeed和CNN关于所谓俄罗斯文件的报道虚假不实，是“为赚取点击的可悲举动”。

特朗普则表示，情报机构本来可以公布所谓的俄罗斯文件。他说报告被“泄漏，谁知道，可能是情报机构……那就不应该被泄漏。”

他说，如果是情报机构泄漏了报告，那将是情报机构的“巨大污点”。他还感谢新闻机构没有发表那些“无稽之谈”。

此前BuzzFeed报道了上述无法证实的文件内容。据说文件出自一名自称为英国前情报人员之手，指控俄罗斯政府长期培养，帮助特朗普崛起。

这份文件还说，俄罗斯情报人员掌握了特朗普一些性爱猥亵行为的证据，足以用来威胁特朗普作出一些妥协。

特朗普说，Buzzfeed网站是个失败的新闻机构，它会因为发表所谓的俄罗斯文件而承担后果。

特朗普在记者会上拒绝回答来自Buzzfeed和CNN记者的提问，说他们是“假新闻”。随后当BBC记者提问时，特朗普也讥讽说：“这是另外一个尤物。”

特朗普在记者会上说，他认为美国大选黑客攻击背后有俄罗斯。他接受了俄罗斯在2016年美国大选中进行黑客攻击的指控。

但他指出，俄罗斯并非发动黑客攻击的唯一国家。他还说，民主党对于黑客攻击毫无防范。

他在提到俄罗斯总统普京时说：“如果普京喜欢特朗普，我认为那是正面的资产，不是负资产，因为我们同俄罗斯的关系很糟糕。”

他说：“俄罗斯能够帮助我们打击伊斯兰国，而伊斯兰国是头号麻烦的事情。”

他还说：“我不知道能否同普京很好相处。我希望能，但是相处不好的可能性也很大。”