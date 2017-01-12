菲总统推广免费避孕药具

（联合早报网讯）菲律宾总统杜特尔特下令政府部门向预计多达600万妇女发放免费避孕药具。

杜特尔特表示，他希望减少妇女意外怀孕的数字，特别是穷人因无法获得避孕用品而导致的意外怀孕。

英国广播公司报道，杜特尔特的这项行政命令预计将遭到罗马天主教会强烈反对。

杜特尔特的前任经过多年努力，才在菲律宾通过法案，推广避孕用品的使用。相关法案在2015年通过后遭到反堕胎团体的反对，菲律宾最高法院对根据该法案分发计划生育药具的作法颁布了临时禁令。

皮尤研究中心报告显示，菲律宾有超过80%人口是罗马天主教信徒。

菲律宾经济规划部长佩尼亚说，让“未计划的生育需求为零”，实施相关政策是菲律宾减贫计划的重要组成部分。

他补充说，菲律宾政府希望在2022年的将贫困率从去年的21.6%，减至13%。

佩尼亚说，政府认为避孕措施“有利生命、有利妇女、有利儿童，也有利经济发展”。

根据菲律宾总统杜特尔特下令的行政命令，到2018年，被指贫困的200万妇女将获得避孕药具。

菲律宾是东南亚生育率最高的国家之一。菲律宾各处都出售避孕套，但价格昂贵，超出许多人的购买能力。

菲律宾CNN报道，教育部还要求学校提供“性别敏感和基于权利的”性教育。

据联合国数据显示，菲律宾是亚太地区唯一一个青少年怀孕率在过去20年里上升的国家。菲律宾人口约有1.03亿人。