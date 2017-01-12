福士伟根同意就排放丑闻向美支付43亿

（联合早报网讯）美国司法部11日宣布，德国福士伟根汽车公司已同意支付43亿美元刑事与民事罚款，以了结近60万辆柴油车排放造假的丑闻。

美国司法部当天发表声明说，福士伟根已同意对三项刑事指控认罪，包括承认“参与阴谋欺骗美国和福士伟根美国消费者”，违反《美国清洁空气法》，就福士伟根、奥迪与保时捷特定品牌柴油车排放问题对美国监管部门说谎，误导美国政府；承认伪造相关说明以向美国出口这些柴油车；承认销毁“排放门”有关文件。

同日，位于密歇根州底特律的一个联邦大陪审团指控六名福士伟根高管在近十年时间里就汽车排放问题参与合谋欺骗监管部门和消费者。这六人都是德国人，其中一人上周访问迈阿密市时被美国联邦调查局逮捕，另五人目前据信居住在德国。

美国司法部部长洛蕾塔·林奇在声明中说：“大众企图逃避排放标准，把虚假认证的汽车进口到美国，这严重违反了美国环境、消费者保护和金融方面的法律……今后，我们将继续调查大众误导消费者、欺骗政府的企图，我们将继续追查这起破坏性阴谋的负责人。”

福士伟根排放门丑闻于2015年9月曝光。美国环保署指控福士伟根柴油车使用“失效保护器”，这种设备可让汽车在尾气检测时过关，而在平时行驶时排放却严重超标。此后，福士伟根遭遇一系列诉讼。

2016年10月，福士伟根与美国联邦政府和加利福尼亚州监管部门以及部分柴油车车主达成和解协议，同意花费约150亿美元了结相关集体诉讼。福士伟根支付的资金将用于近50万辆2.0升柴油车回购或改装、消费者补偿以及环境修复等。