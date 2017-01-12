摩洛哥禁止“布卡”全身罩袍的生产及销售

（联合早报网讯）摩洛哥禁止遮盖全身的穆斯林“布卡”罩袍的生产和销售，这相信是基于安全理由。

法新社的报道说，新闻网站Le360引述内政部高层官员称：“我们已经采取步骤，完全禁止在王国的所有城市和城镇进口、制造和营销这种服装。”报道说，这项措施似乎是出于安全考虑，“因为土匪已经反复使用这件衣服犯罪”。

德国之声中文网的报道说，此项行政命令在全国范围内引发激烈争执。政府迄今仍未详细说明发布这一禁令的理由，此举更进一步激化了矛盾。一些当地报章分析称，政府出台这一禁令是出于安全的考虑。相关报道列举了一系列犯罪分子以罩袍为掩护，进行抢劫活动的案例。也有人推测，这一禁令是为出台禁止在公共场合穿戴罩袍的法规的前奏。

政府禁令是在地方当局的网站上公布的。禁令中规定，销售商必须在48小时之内对罩袍进行下架处理。一名商人接受采访时表示，当地官员要求商家将罩袍囤积在大型塑料袋里。禁令来得非常突然。

目前尚不明朗的是，该禁令仅适应于原产阿富汗的布卡（burqa）全身罩袍，还是也适用于摩洛哥当地的“尼卡布”（Nikab）罩袍。尼卡布罩袍也会遮盖女性脸部，只在眼睛处会留出缝隙。当地许多报章称，政府的禁令也同样针对本地的尼卡布罩袍。

在社交媒体中，有关禁令引发了激烈的讨论。许多用户赞同政府的禁令，他们认为政府这样做是出于加强安全的考虑。还有人说，无论是布卡式，还是尼卡布式罩袍，都不属于摩洛哥的文化传统。

令一些摩洛哥人感到费解的是，政府为何没有同时禁止佩戴罩袍。有人猜测，政府之所以这样做，是为了测试民间的反应，以便为日后全面禁止罩袍作准备。