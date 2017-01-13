马蒂斯：美国须加强军力应对不断变化的威胁

（联合早报网讯）美国候任国防部长詹姆斯·马蒂斯（James Mattis）在当地时间12日出席国会参议院军事委员会举行的提名听证会时说，美国必须加强军力以应对不断变化的威胁。

今年66岁的马蒂斯拥有丰富的作战经验，先后参加过海湾战争和阿富汗战争，后升任美军中央司令部司令。

据中新社报道，马蒂斯向国会议员表示，美国必须加强军力以应对不断变化的威胁，也必须提升与盟友的合作水平。目前，美军保持着强大的陆海空军事能力，但需要在网络和空间领域投入更多注意力。

对于美俄关系，马蒂斯认为，当前最重要的事情是美国需认清与俄罗斯打交道的现实。俄罗斯总统普京试图破坏北大西洋公约组织（NATO），美国需采取外交、经济和军事等综合步骤，与盟友展开合作，捍卫自身利益。

另一方面，马蒂斯表示他支持当选总统特朗普所展现的与俄罗斯展开接触的意愿。接触应该成为美国达成目标的手段，美方应寻求与俄罗斯在潜在合作领域开展合作。

当议员问及美国与中国在亚太是否陷入修昔底德陷阱的风险时，马蒂斯表示，美国必须管控美中之间的竞争。

马蒂斯还就亚太再平衡战略表示，他对于使用“再平衡”或“转向”这样的词感到非常犹豫，因为这些词暗示美国要放弃在其他地区的承诺。不管何时何地，美国都必须捍卫自身利益。他认为，美国在亚太地区的优先事项是合理健全的，如果提名获得确认，他将做进一步的评估。

根据现有法律，从军队退役7年内的军人不得担任国防部长一职，所以2013年退役的马蒂斯需要从国会获得一项任职豁免。参议院当天以81票赞成、17票反对的表决结果批准了对他的豁免，多数参议员的支持意味着马蒂斯提名的过关前景比较明朗。