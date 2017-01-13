OPEC或无法完全实现总体减产目标

（联合早报网讯）尽管沙特阿拉伯和科威特称自己的减产幅度已超过承诺水平，但石油输出国组织（OPEC）的总体减产目标不太可能完全兑现。

据路透社报道，OPEC几名代表说，减产遵守程度要是能达到80%固然很好，而50%也是可以接受的。

OPEC和各独立产油国正在减产，以消除全球供应过剩和提振油价。目前油价约为每桶56美元，比2014年中期水平低了一半，导致石油出口国的收入缩减。

OPEC原本计划从1月1日起每日减产120万桶至3250万桶；俄罗斯和其它非OPEC产油国则计划每日减产约60万桶。

不过一名OPEC消息人士说：“遵守程度不会达到100%，永远不会。”他称，根据过去的情况，能达到50至60%就不错了。

主要石油出口国沙特及科威特周四表示，他们的减产幅度已经超过承诺水平。领导一个监督减产合规情况委员会的科威特表示，这是“以身作则”。

然而，OPEC过去落实协议的整体纪录不佳，而事实也证明，以往非OPEC产油国的限产承诺，很大程度上只是象征性的。由于OPEC没有执行协议的机制，遵守协议是自愿的。

科威特石油部长马尔祖克（Essam Al-Marzouq）周四说，从各产油国目前为止公布的声明来看，减产合规程度超过了60%。

据国际能源署（IEA）和其他分析师的估计，OPEC上次于2009年减产时，起初减产幅度达到了减产目标的60%，合规程度最高时超过60%。一些分析师认为这是此次减产的合理目标。