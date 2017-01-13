劳工组织：全球今年将增340万失业人口

（联合早报网讯）国际劳工组织的报告显示，由于增长放缓、政治与经济不稳和缺乏投资，全球今年的失业率预计将从5.7％微升至5.8％，约新增340万失业人口，使全球总失业人口增至2亿零100万。

国际劳工组织1月12日发布了名为《世界就业和社会展望-2017年趋势》的报告。这份报告指出，到了2018年这一数字还将增长270万。虽然一些发达国家的整体失业率有所下降，但仍可能面临结构性失业。

联合国电台引述国际劳工组织总干事莱德（Guy Ryder）说，全世界正面临着从经济下滑和社会危机中复苏和为新增劳动力人口创造有质量的工作的双重挑战。即便在一些国家，整体失业率有所下降，大量的弱势形态就业以及缺乏高质量的就业机会情况仍然十分严重。

报告指出，虽然在发达国家的失业率从6.3％下降至6.2％，进步的速率仍十分缓慢。有迹象显示，这些国家正面临结构性失业。在欧洲和北美洲，长期失业率与经济危机之前相比仍高居不下，在欧洲，这一数字甚至在逐年上涨。

在新兴国家，失业率从2016年的5.6％增长到5.7％。在受雇人口中，约有14亿人是家庭雇员或自营工作者，占总数的42％以上。因此就业形势仍然十分严峻。该报告预计，以此种方式就业的人口每年将增长1100万，尤其在南亚和非洲撒哈拉以南地区。

在拉丁美洲和加勒比海地区，由于近期的经济衰退影响持续，就业市场面临严峻挑战。非洲撒哈拉以南地区在最近二十年里也处在经济增长最低迷的时期。然而，这两个地区达到就业年龄的人口都在大幅增加。

报告指出，上班族中贫困人口的下降速率正在减缓，这将影响达成联合国可持续发展目标要求的消除贫困的这一目标。在发展中国家，每天收入低于3.1美元（4.42新元）的低收入人群甚至将在未来两年内增长500多万。

报告警告说，全球范围内缺乏得体的就业机会将会导致社会动荡和在部分地区的移徙行为。报告作者呼吁国际社会通力合作，提供财政刺激，增加公共服务的投资，提振全球经济，旨在于2018年将失业人口减少近200万。