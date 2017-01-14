奥巴马将举行最后记者会 与特朗普交接后出发度假

（联合早报网讯）美国总统奥巴马执政8年，已经发表了告别演说。不过，他还将在卸任前2天，也就是2017年1月18日，举行任内最后一场新闻记者会。

中新网报道，白宫指出，奥巴马准备在1月20日将政权移交给特朗普前，与记者团见面。据悉，奥巴马还将与特朗普举行一次茶话会，并向自己的幕僚发表演说。随后，奥巴马将赴马里兰州安德鲁斯空军基地，最后一次搭乘总统专机“空军一号”。

据称，奥巴马夫妇将乘“空军一号”离开，并飞往目前未知的目的地度假。白宫发言人欧内斯特说，奥巴马夫妇或将在特朗普就职典礼后立即出发。

奥巴马今年1月10日在芝加哥发表告别演说，一方面阐述自己治下八年的政绩，如奥巴马政府成功带领美国走出经济危机，就业实现长时间持续增长，与古巴复交，达成伊朗核问题全面协议，实现同性婚姻合法化，医改法案让逾2000万美国人注册了新医保，击毙恐怖组织头目本?拉登，过去8年来没有恐怖组织成功策划并实施针对美国本土的袭击等。

在告别演说中，奥巴马认为，美国依然是世界上最富裕、最强大的国家，但也表达了对经济机遇不公、发展不均衡、移民、气候变化和美国民主面临威胁等问题的担忧，承认美国仍面临挑战。

奥巴马在谈及当选总统特朗普时语气平和，对后者即将开始的总统任期表示祝贺，强调本届政府将确保权力以“最平稳”的方式实现过渡。

特朗普11日随即举行其胜选来首场记者见面会，会上，他虽承认俄罗斯参与美国大选期间的黑客行为，也反复强调自己与俄罗斯毫无关系。和此前在社交媒体上的发言一样，特朗普反复在发布会上强调自己和俄罗斯没打过交道，在俄没有生意往来，也没有相关贷款，并斥责部分媒体搞“假新闻”。

分析称，虽然尽管奥巴马试图捍卫自己的政治遗产，但一些民主党支持者对奥巴马的功绩能留下多少，表示难言乐观。

就在11日当晚，美国参议院采取了废除奥巴马任内花费大量心血的奥巴马医改法的第一步。据报道，经过7个小时的讨论，参议员对一份预算决议案进行投票，投票结果以51比48通过。共和党将把该预算决议案当做加速废除平价医疗法(即通常所说奥巴马医改法)的工具。

目前还不清楚奥巴马将在1月18日的记者会上谈论哪些内容。