美驻以色列使馆搬迁有损和平进程

（联合早报网讯）巴勒斯坦总统阿巴斯14日表示，如果美国候任总统特朗普上台后将美国驻以色列使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷，将破坏巴以和平进程。

阿巴斯之前曾警告，如果美国迁馆到耶路撒冷，巴勒斯坦可能不再承认以色列这个国家。

他说，美国此举将使巴以和谈及中东和平进程陷入僵局，并强调任何试图改变耶路撒冷地位的主张和表态都是“难以接受的”。

昨天，巴勒斯坦民众响应政府呼吁，举行示威活动抗议美国的迁馆计划。

新华社引述分析人士指出，特朗普的迁馆计划涉及敏感的耶路撒冷地位问题，如果他付诸行动，必将使中东和平进程受到重挫，令地区局势更加紧张。

特朗普的使馆迁移计划之所以在巴勒斯坦引起强烈反应，是因为这并不只是简单的地点转移，而是涉及巴以之间的核心问题——耶路撒冷的主权和归属。

耶路撒冷是犹太教、伊斯兰和基督教三大宗教的圣地。根据联合国1947年通过的巴勒斯坦分治决议，耶路撒冷为国际化城市，由联合国管理。

耶路撒冷分东西两部分，其中西耶路撒冷主要是犹太人聚居区，包含耶路撒冷老城在内的东耶路撒冷主要是阿拉伯人聚居区。

以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷，后又宣布整个耶路撒冷为其“永久和不可分割”的首都，并在东耶路撒冷兴建犹太人定居点。巴勒斯坦则主张以东耶路撒冷为首都建立独立的巴勒斯坦国。

国际社会并不承认耶路撒冷为以色列首都，因此很多和以色列有外交关系的国家把大使馆设在以色列经济中心特拉维夫，而不是耶路撒冷。美国虽然在巴以问题上袒护以色列，但也不承认耶路撒冷为以色列首都。

不过，特朗普试图改变美国的这一立场。他在竞选总统期间曾承诺，一旦当选将承认耶路撒冷为以色列“不可分割的首都”。