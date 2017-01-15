韩媒：韩国内容产业无惧中国“限韩令”

（联合早报网讯）“萨德”入韩引发韩中间矛盾升级，中方实施“限韩令”的说法不断发酵，但去年韩国内容产业出口额仍突破60亿美元，销售额首次破100万亿（约合人民币5820亿元）韩元大关。

据韩联社报道，韩国文化体育观光部和韩国文化产业振兴院15日公布的初步数据显示，2016年韩国内容产业的销售额同比增长5.7%，达105.2万亿韩元。其中，内容产业出口额同比增长8.3%，达63.1亿美元。

内容产业具体包括出版、动漫、音乐、游戏、电影、广告、卡通、知识信息等11个领域。而中国是韩国内容产业的最大出口对象国，在出口总额中所占的比重达30%。去年韩国正式宣布在韩部署“萨德”后，中方“限韩令”消息不断发酵，业界担忧这会给内容产业出口带来消极影响。尽管如此，得益于内需市场的拉动和韩流的持续扩散，去年韩国内容产业出口不减反增。

近几年，韩国内容产业出口额呈逐年增加趋势，由2011年的43亿美元增加至2012年的46.1亿美元，2013年和2014年增加至49.2亿美元和52.7亿美元，2015年达到58.3亿美元。2011-2016年期间，韩国内容产业的年均增长率达8.0%，与韩国出口额连续两年出现负增长形成鲜明的对比。

韩国文化产业振兴院一位负责人表示，去年知识信息和卡通产业呈现井喷式增长，带动内容产业整体发展。虽然内容产业在韩国总出口或国内生产总值（GDP)的占比不高，但在经济不景气的情况下仍表现良好。今年，政府将采取各种扶持政策，大力发展内容产业。