法国阅读之夜 书馆书店延长开放时间

（联合早报网讯）法国文化部1月14日举办首届“阅读之夜”活动，近两万家图书馆、图书站和书店延长开放时间并举办文化活动。

据悉，法国全国共有1万6000家公共图书馆、图书站以及3500家书店参与了这一活动，举办了1200余场形式多样的文化活动，包括穿睡衣阅读、书中寻宝、辩论、讲座和作者见面会等，拉近了民众与书本的距离。

法国文化部长阿祖莱说，阅读是最易行的文化活动，“阅读之夜”旨在让民众在节日氛围中进行分享和交流，体会阅读的重要性。

在首都巴黎，“阅读之夜”点燃了民众对书籍和图书馆的热情。当晚21时，在黎塞留图书馆门口，民众冒着严寒排着长队等待入场参观。市民纪尧姆告诉记者，他非常喜欢参与这类文化活动，“白天大家都要上班上学，在晚上举办大众化的文化活动能给市民更多机会参与，阅读非常重要，希望以后多举办这类活动”。

“阅读之夜”活动同时鼓励传播其他国家的书籍和文化。巴黎中国文化中心也参与其中，于当晚延长多媒体图书馆的开放时间，并举办“诗乐交响——古典诗词朗诵会”，通过现场诗歌朗诵和琵琶演奏让当地民众感受中国诗歌的音乐美。活动邀请了几名中法儿童朗诵中国古典诗词，吸引了百余名中法观众。

法国政府重视图书馆建设。数据显示，过去30年新建的图书馆面积达270万平方米。法国目前拥有1万6000座公共图书馆、图书站，覆盖全国83%的人口。