中国单向街书店文学奖年度书单

（联合早报网讯）1月14日，第二届单向街书店文学奖颁奖礼在北京举行，由100家中国本土书店提名，知名学者、作家、艺术家等联合终审并确定的12本年度书籍以及年度青年作家、年度编辑、年度翻译等5个特别奖悉数颁出。

获奖的年度书籍是：《二手时间》、《北鸢》、《茧》、《慈悲》、《伦敦传》、《罗曼蒂克消亡史》、《想象共和国》、《我悲哀地望着我们这一代人》、《第二本书》、《西班牙内战》、《入世哲学家》、《在缅甸寻找乔治·奥威尔》。

书单涉及个人家族史、迷惘的青春、逝去的时代、美国与民主等主题，展现了中文文学世界过去一年思想的强音。

《微小的命运》作者李静睿获得年度青年作家大奖；《征服者：葡萄牙帝国的崛起》一书译者陆大鹏获得年度翻译奖；彭伦获得年度编辑奖；陈丹燕凭借《捕梦之乡》获得年度旅行奖；新媒体内容制作团队“正午故事”获得年度新声奖。

文学奖评委、作家陈冠中说，读者走入一家书店，可以很随机地扩大自己的知识结构，可是现在这样的传统好书店越来越少，人们已经渐渐习惯于网络上的推送，而失去了与智慧、与知识相遇的机会。

单向街书店方面表示，单向空间希望通过文学奖，承担书店在公共领域应该承担的角色，同读者们一同寻找这个时代的独特表达，理解他者的世界，从而通过亲眼观察，用中文阅读与写作进入另一个世界。