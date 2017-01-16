澳研究称大堡礁有自愈能力

（联合早报网讯） 澳大利亚悉尼大学研究人员通过对古老堡礁矿物样本的研究发现，大堡礁或能在海平面上升的环境中生存下来，不过当前面临诸多严重的外部威胁，研究人员对大堡礁的未来感到担忧。

悉尼大学日前发布针对大堡礁生存状况的研究报告。该研究主要负责人，悉尼大学海洋地质学家德赫尼克也是负责从珊瑚礁深处钻取古代矿样的国际团队成员之一。

德赫尼克称，该矿样来自末次间冰期，仅次于第二次冰河时代之后，非常具研究价值。当时冰盖融化，海平面上升，珊瑚礁几乎全部淹死，但最终还是有些珊瑚礁存活下来。当海平面逐渐稳定时，珊瑚礁开始恢复并进行重塑。

德赫尼克认为，现在大堡礁面临的情况和当年的情况有相似之处，但沉积物和海洋酸化等不同综合因素给大堡礁带来的影响程度还不确定。

悉尼大学副教授韦伯斯特说，研究表明珊瑚礁具有自愈能力，这也为科研人员提供了一个应对措施。

韦伯斯特说：“在未来100年内，海平面上升的速度与化石燃料的消耗有关。我认为现代珊瑚礁的自愈能力能跟上海平面上升的速度。”

目前澳洲为保护珊瑚礁，积极改善有关区域的管控措施。大堡礁所在的昆士兰州政府也制定了保护大堡礁的《2050年珊瑚礁计划》，用来改善大堡礁水域的水质。