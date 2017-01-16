柔佛苏丹再怒斥马哈迪诬蔑

（联合早报网讯）马来西亚前首相马哈迪最近屡次质疑柔佛州向中国人变卖土地，激怒柔佛苏丹依布拉欣。苏丹斥责马哈迪扭曲事实，实在过分。

反之，他挑战马哈迪，与其抨击中国，不如为柔州引入中东、美国等大投资者。

苏丹依布拉欣接受英文《星报》访问时说，马哈迪最近的评论冒犯及伤害了他。他指马哈迪的评论，使人误以为柔州向中国人售地放弃主权。“马哈迪与支持者制造森林城市的争议，而我一直克制评论，但马哈迪扭曲事实，实在太过分。他指称70万名中国人会在新山居住，且会获公民权，而大批土地已售予中国人。”

“他给人感觉柔佛把土地交给中国人，而我们放弃主权，甚至还把我们把新加坡交给英国人作比较。”

他说，森林城市以公寓居多，是建在填土的土地上。“我想问马哈迪，这些外国买家能否把这些公寓带回国，或是把填海土地拿回去。”他举例，在新加坡，当地也有大批外国人置业，但并未影响其主权。“新加坡人有对此担心吗？不，他们不担心。实际上，他们欢迎这些富裕的外国人。”他指森林城市会带来周边发展，为州政府增加税收与20万工作机会。

他说，他必须出面澄清，以免吓跑投资者。

此前，依布拉欣曾在马哈迪指柔佛民族主义不健康之后，强烈训斥马哈迪无知，最好闭嘴。