韩演艺圈九成艺人月入不到1000新元

（联合早报网讯）韩国国税厅16日发布的数据显示，2015年韩国艺人（演员、歌手）中收入居上游1%的人群年均收入占全部艺人总收入的近一半，而有90%的艺人年均收入还不到1000万韩元（约1万2000新元），月均少于1000新元。

韩联社报道，数据显示，以2015年为准，演员收入两级分化现象尤为严重，收入最高的上游1%人群的年均收入相当于下游90%的280倍。

具体来看，以演员身份申报收入的总人数为1.5423万人，年均收入约为4300万韩元。其中，收入居上游1%的演员人数为154人，而其年均收入达19.55亿韩元，占全部演员总收入的45.7%。收入居上游10%的1542名演员的年均收入为3.67亿韩元，占全部演员总收入的86%。

相反，去除上述10%人群，剩余的90%年均收入仅为700万韩元，每月收入约为58万韩元（约700新元）。

歌手的收入两极分化现象也很严重。同期，以歌手身份申报收入的总人数为4587人。其中，收入居上游1%（45名歌手）的年均收入为31.08亿韩元，占全部歌手总收入的45%。收入居上游10%的458名歌手的年均收入为6.04亿韩元，占歌手总收入的88.9%。

相反，剩余90%的4129名歌手的年均收入仅为800万韩元。

此外，男歌手年均收入（9000万韩元）高达女歌手（3.7万韩元）的2.4倍。而收入居上游1%的男歌手有38人，女歌手有7人，年均收入分别为34亿韩元和16亿韩元。国税厅相关人士表示，偶像团体男歌手收入占据上游，这可能是受K-pop和韩流热潮的影响。