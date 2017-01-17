欧盟反击特朗普：无须外人来教我们该怎么做

（联合早报网讯）美国候任总统特朗普批评欧洲国家的政策引起反弹，德国总理默克尔声明“欧洲的命运掌握在自己手中”，法国总统奥朗德说“欧盟不需要外部来教我们应该做什么!”。

英国《泰晤士报》和德国《图片报》星期天刊登了与特朗普的联合专访。特朗普在访谈中猛批默克尔2015年接待难民政策是“灾难性错误”，批评欧盟变成“一部德国的车辆”，预言其他欧盟成员国也将在英国之后告别欧盟。特朗普毫不犹豫地宣称，“很久以前建立的北约已经过时，因为北约不管恐怖主义问题……因为其它成员国不付应付的份额”。

法国国际广播电台网站报道，遭到特朗普激烈抨击的默克尔周一与来访的新西兰总理举行联合新闻发布会时表示：“我们，欧洲人，我们的命运掌握在自己手中”。默克尔并不想对特朗普的批评做更多反应，她镇定地表示：“作为个人，我在等待特朗普正式就职。然后，很显然，我们将跟他在各个层次展开工作”。

来自德国总理府内部的消息称，默克尔寻求与特朗普在春天会晤的具体时间。默克尔建议她将以二十国集团主席身份，在美国与与特朗普会晤。德国总理府发言人表示，现在很难看清楚美国未来总统的政策走向。

如果说默克尔的反应简单明了，镇定稳重，一如其平常的行事作风，特朗普的一番言论，在欧盟点燃了一把大火。德国外长施泰因迈尔表示，他跟欧盟各国外长通话后的感觉是普遍很担心。德国跨大西洋合作协调员哈特认为特朗普的表态与他提名的国务卿以及未来的国防部长等人的表态互相矛盾。而且，美国参议院军事委员会主席麦凯恩几周前曾向德国保证：华盛顿继续是欧盟可信赖的合作者。

法国总统奥朗德周一反击特朗普说：“欧盟不需要外部来教我们应该做什么!”。他也表示“没有必要退缩，包括全球第一大强权”。“全球一号强国正常情况下更应该相信自己，不应该害怕”。“如果头号强国开始害怕自己以及害怕世界，又如何能够影响世界，发出更多的光芒，吸引世界？”

欧盟外交专员莫盖里尼与欧盟成员国外长举行会议之后表示，“欧盟将会保持团结，我百分之百相信。”法国外长埃罗则表示，对特朗普的最好回答，就是欧盟的团结。

北约也发表相关声明。在欧盟东部国家担心特朗普入主白宫意味着与俄罗斯关系和好的时刻，北约“绝对相信”美国会“坚定地支持”北约。

美国国务卿克里则对CNN表示，特朗普批评默克尔难民政策的言论“错位”，他认为，恰恰相反，默克尔“极其勇敢”。