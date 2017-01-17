马首相夫人否认以“陈金隆”之名发支票

（联合早报网讯）新加坡法庭的一个马来西亚公司洗钱案审讯揭露，马国年轻富豪刘特佐利用其生意伙伴名义陈金隆处理银行汇款，网上近日传出首相夫人罗斯玛利用“陈金隆”名义签批支票的谣言，但罗斯玛严正否认此说。

当今大马网站报道，罗斯玛律师诺哈兹兰16日发文告，不点名地反驳网上的不实指控。

诺哈兹兰指出，根据新加坡总检察署在1月10日，在控告安勤银行新加坡分行前经理斯图尔森埃格（Jens Fred Sturzenegger）所发出的法庭事实陈述，根本没有提及罗斯玛。

“新加坡总检察署的事实陈述，完全没提到罗斯玛如社交媒体所指般，所做过的事情。”

诺哈兹兰批评，这些指控非常严重，意图诬蔑罗斯玛，来诋毁罗斯玛身为首相纳吉夫人的声誉。

斯图尔森埃格被控16条罪状后，承认6项罪名，被判入狱28周与罚款12万8000新元。

斯图尔森埃格是瑞士人。他承认隐瞒数额达十亿计的可疑交易，及为了保护刘特佐的利益，不惜欺骗当局。

审讯中也揭露，刘特佐利用其生意伙伴陈金隆的身份，来处理银行汇款。

接着，《砂拉越报告》就暗示，罗斯玛才是签名批准这些账户转账的人。新闻网《大马纪事》（Malaysia Chronicle）更指控，其实利用陈金隆名义签批支票的是罗斯玛。