人工智能可预测心脏病人何时死亡

（联合早报网讯）英国科学家在《影像诊断学》杂志上发表文章说，人工智能可以预测心脏病人何时死亡。

英国广播公司（BBC）报道，英国医学研究委员会伦敦医学研究所的研究小组说，人工智能软件能够通过分析血检以及心脏扫描结果发现心脏即将衰竭的迹象。

这个研究小组表示，这项技术能让医生发现需要更多干预治疗的患者，从而拯救更多的生命。

研究人员是在通过对肺高压患者的研究得到上述结果的。

肺内血压的增高会破坏部分心脏，大约三分之一的患者会在确诊之后的五年内死亡。

现有的治疗方法包括，直接向血液循环系统注入药物，以及肺移植等。

但是，医生需要知道患者还能存活多久，以便选择正确的治疗方法。

研究人员向人工智能软件输入了256名心脏病患者的心脏核磁共振扫描结果，以及血液检测结果。

人工智能软件对于每一次心跳都测量了心脏结构中3万个不同点的运动状况。

把上述检测结果同患者8年的健康状况记录结合起来，人工智能软件就可以发现哪些异常状况会导致患者的死亡。

人工智能软件能够对未来五年的情况作出预测，预测患者在一年后仍然存活的准确率大约为80%，而医生对于这项预测的准确率为60%。

研究人员表示，这个软件可以让医生对具体的患者确定治疗方案，可以就治疗强度作出最佳决定。

科学家希望还把这一技术用于不同类型的心脏病患者，例如心肌疾病的患者，以确定是否使用起搏器或其他治疗方式。