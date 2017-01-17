俄：不会将取消对俄制裁与削减核武挂钩

（联合早报网讯）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫16日表示，取消对俄制裁与削减核武器之间没有关联，俄不会主动与西方讨论取消制裁问题。

美国当选总统特朗普近日对英国媒体说，与对俄实施经济制裁相比，他更加重视与俄就削减核武器达成协议，并且暗示如果俄接受这一协议，美方有可能考虑撤销对俄制裁。

新华社引述俄新社报道，佩斯科夫在评论特朗普的上述讲话时指出，是否取消对俄制裁不是克里姆林宫目前所考虑的问题，近些年来俄没有主动挑起对其他国家的制裁，因此俄在对外交往中不会主动提起取消对俄制裁的问题，也不认为需要以削减核武器来换取撤销对俄制裁。

俄联邦委员会（议会上院）国际事务委员会主席科萨切夫指出，俄保留核武库的原因是美国执意部署全球反导防御系统，进一步发展北约，推行太空军事化，以确保华盛顿的优势地位，在这种情况下要求俄大幅裁减核武器是不现实的。

俄国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基也认为，俄是在受到西方制裁后才实施了反制措施，因此讨论取消制裁的前提是双方恢复建设性务实对话，俄方不会为撤销对俄制裁用自己的“核安全”做交易。

自2014年以来，部分西方国家因乌克兰问题对俄罗斯实施经济制裁，俄则以停止从相关国家进口一系列食品进行反制。