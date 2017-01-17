冰层裂缝迫使英国短暂关闭南极科考站

（联合早报网讯）英国南极考察处16日宣布，由于南极科考站“哈雷六号”所在区域附近冰层出现新的裂缝，出于安全考虑该机构决定在南极冬季到来前撤出所有人员，短暂关闭这个科考站。

新华社报道，据英国南极考察处介绍，“哈雷六号”科考站位于南极布伦特冰架上。近年对该冰架的监测显示位于科考站南部的冰层裂缝加速扩大。经多次观测和分析，研究人员认为尽管这些裂缝目前不会给科考人员和科考站带来安全风险，但是不确定未来会不会引起变化，因此他们决定在3月至11月南极冬季期间暂时关闭科考站。

目前，“哈雷六号”科考站里有88人，其中16人原本计划在冬季期间留守站内。

英国南极考察处官员表示，“哈雷六号”科考站本身经过特殊设计，能在有需要的情况下整体往南极内陆转移。科考站由八个模块化舱段组成，下面由底部装有滑雪板的液压立柱支撑，易在冰面上移动。此次“哈雷六号”科考站将在南极冬季到来前整体朝内陆方向迁移23公里，以避开冰裂缝区域。目前8个舱段中的７个已经转移，过程进展顺利。

“哈雷六号”科考站是英国南极考察处可全年运行的四个南极科考站之一，2013年投入使用，是英国重要的南极科研基地。科研团队在此开展了极端空间天气事件影响、气候变化和大气现象等众多领域的研究项目。