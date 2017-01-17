科研人员：超级细菌可能正隐蔽传播

（联合早报网讯）美国研究人员16日警告说，和此前科学界的认知相比，“超级细菌”耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌可能正以更广泛的规模、更隐蔽的方式传播。

新华社报道，耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌因对碳青霉烯类抗生素具有耐药性而得名，菌种包括大肠杆菌、肺炎杆菌等。碳青霉烯类抗生素是抗菌能力很强的一类抗生素，是目前治疗严重细菌感染的一种主要药物。

研究人员当天在新一期美国《国家科学院学报》报告说，他们分析了从美国四家医院的患者体内找到的约250份耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌样本，发现这类细菌的品种和耐药基因极其丰富。这些耐药基因很容易就能从一个菌种转移至另一个菌种，而且这类细菌能够在不引起任何症状的情况下，隐蔽地从一名患者传给另一名患者。

负责研究的哈佛大学副教授威廉·哈纳吉在一份声明中说，这项发现意味着耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌“正扩散至可见的病例之外”。如果人们希望应对这类细菌，就需要在有关社区和医疗机构里更加努力地寻找此前没有观察到的传播情况。

据美国疾病控制和预防中心估计，美国每年约有9300例感染这类“超级细菌”的病例，其中约600人死亡。这项最新研究显示，相关部门有必要进一步加大对耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌的监控。