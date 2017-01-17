澳女子晨跑时无故被袋鼠打伤入院

（联合早报网讯）澳大利亚墨尔本一女健身教练日前在晨跑时，被一只约2米高的袋鼠袭击，导致她手臂和背部受伤，并到附近医院进行紧急手术，所幸身体并无大碍。

新华社引述澳大利亚《时代报》17日的报道，54岁的墨尔本健身教练黛比·厄克特，14日早上在家附近跑步时被一只袋鼠袭击。“我当时在草地上沿着一条小路晨跑，不知道从哪里冒出了这只袋鼠。它非常大，把我打倒在地，反复踢我身体右侧，撕我衣服，我开始尖叫，可是我叫得越厉害，它就越来劲，”厄克特对媒体表示，“它用后腿把我推到，然后用前爪抓着我。因为我努力用双臂保护自己，导致胳膊被抓的很厉害，不过我阻止了它抓我的肚子。”厄克特后来用装死的办法使袋鼠停止攻击，随后袋鼠蹦跳着扬长而去。

据厄克特描述，袋鼠的袭击持续了约1分钟，后来她爬了近300米回到家，在丈夫的陪同下去附近医院急诊室接受紧急手术，她的右臂和背部一共缝了35针，所幸没有骨折。厄克特在事后表示很幸运自己能活下来，并且对这次袋鼠袭击心有余悸：“每当我闭上眼睛就能浮现出当时可怕的情形。”她说自己不会再去被袋鼠袭击的附近跑步了，也希望附近居民防范袋鼠袭击。

据了解，厄克特所住的坦普尔斯托袋鼠较多，袭击她的应该是一只离群的袋鼠。厄克特身体并无大碍，已于17日下午回到了工作岗位。