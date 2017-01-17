Rain金泰希19日结婚

（联合早报网讯）韩联社报道，韩国歌手兼演员Rain（郑智薰）17日通过个人Instagram发布与女友金泰希的婚讯，两人将于19日在双方家人的见证下在一天主教堂举行婚礼。

Rain当天发布亲笔信说，现在我要作为一家之长成为优秀的丈夫和男人，不论是我困难时，还是幸福时，她都陪伴在我左右，给我许多感动。我们两人已累积了深厚的信任和感情，终修正果。由于当下时局不稳，婚礼尽量低调举行。Rain还说婚后再慢慢考虑“造人计划”，定要成为一对模范夫妻。

2011年，Rain和金泰希拍摄广告而相识，2012年秋天开始交往，2013年1月1日恋情公开。之后，两人在长达5年的恋爱长跑中没有出现任何负面新闻，实属圈内模范情侣。2014年到2016年间，两人几度被传婚讯，但都被否认。近日，Rain时隔三年推出新歌《最好的礼物》受到关注，这首歌由鸟叔PSY和Rain共同作词，被认为是向金泰希的求婚歌曲。

Rain于2002年发布单曲正式出道，不仅红遍亚洲，也是世界级巨星。2006年和2011年，Rain两次入选美国《时代周刊》评选的“100位最具影响力人物榜”。Rain还唱而优则演，以2003年出演电视剧《尚道上学去》为起点，参与众多影视作品，包括在亚洲红极一时的《浪漫满屋》、好莱坞动作片《忍者刺客》、中国电视剧《克拉恋人》等。

金泰希毕业于韩国名校首尔大学，是韩国演艺圈公认的第一才女。除了出演诸多影视作品外，金泰希也是出镜率最高的广告女星之一。