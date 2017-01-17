现代汽车美国注资额提高至31亿美元

（联合早报网讯）韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年把在美国的投资提高50%至31亿美元（44亿2700万新元），并可能在美国建设一座新厂。现代是继美工候任总统特朗普威胁要对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的汽车企业。

特朗普威胁要对从墨西哥进口到美国的汽车征收35%的关税，并炮轰宝马和丰田等汽车公司在墨西哥建厂、把产品出口美国的行为。

现代汽车（Hyundai Motor Group）总裁Chung Jin-haeng否认这个计划是迫于特朗普的压力，但表示该集团希望在美国新一任总统之下汽车需求好转，因为特朗普承诺要创造就业岗位。他在首尔告诉记者：“我们必须重视美国市场，这个市场在战略上对我们非常重要，能决定我们在全球是成功还是失败，”

路透社的报道说，现代集团正考虑在美国新建一座工厂，生产高利润率和高需求的车型，比如特别针对美国市场打造的运动型车(运动休旅车，SUV)和捷恩斯(Genesis)品牌豪车。

现代汽车在阿拉巴马州的蒙哥马利市已经有一间工厂，起亚汽车在佐治亚州也设有一间工厂。起亚在墨西哥的第一座工厂在去年5月开始投产，计划将年产能提高到40万辆。

丰田、福特和菲亚特克莱斯勒近期都已经宣布，将在美国进行新的投资。