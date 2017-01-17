美国商务部长提名人罗斯转移工作岗位至海外

（联合早报网讯）美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯来帮助他实施贸易政策，而根据路透社获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。

罗斯（(Wilbur Ross)）十年前作为高风险投资者，专注于扭转陷入困境的制造业企业经营状况，当时，美国经济每年因全球贸易丧失10万多个就业岗位。参议院对他的提名确认听证会将于周三举行。

支持者称，罗斯使公司免予破产，挽救了上千个美国就业岗位。而路透根据信息自由法案索取的数据显示，这种拯救公司的努力也是有代价的：根据一项美国劳工部对因全球贸易而失业的工人的援助计划，由这个私募股权巨头控制的纺织、金融和汽车零部件公司，自2004年起丧失了大约2700个美国工作岗位，因为他们把生产业务转移到了其他国家。

这些数据之前没有披露过，仅占美国经济的一小部分，美国经济中每月都有数万的就业波动。但罗斯的以往表现与特朗普承诺的保护美国工人不受全球贸易侵害相矛盾。

近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。

这种分歧可能会在罗斯本周的任命听证会上受到关注，这是在特朗普1月20日宣誓就职之前，既定进行的众多听证会之一。

罗斯于2014年11月从IAC董事会离职，改任荣誉董事长。他未回应路透社数个置评请求。