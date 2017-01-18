联合国预计2017年全球经济增长2.7%

（联合早报网讯） 联合国预计，2017年世界经济预计将增长2.7%，而中国未来两年的经济增速都是6.5%。

联合国助理秘书长蒙蒂埃尔17日在纽约发布的2017年《世界经济形势与展望》报告指出，2016年世界经济仅增长2.2%，增长率为2009年以来最低。

报告认为，投资长期疲软是全球增长放缓的主要原因。同时大多数发达经济体及许多大型发展中经济体和转型经济体的劳动生产率增速明显放缓，也拖累全球经济增长。

报告预计，2017年和2018年全球经济将分别增长2.7%和2.9%，这种缓慢恢复反映一定程度的经济稳定，但并不意味着全球需求将迎来强劲和持续的复苏。

蒙蒂埃尔强调：“我们需要加倍努力，将全球经济带回到更加强有力且更加包容的增长轨道上，并创建一个有利于可持续发展的国际经济环境。”

根据这份报告，美国、欧盟、日本等主要经济体在2016年的经济增速分别为1.5%、1.8%和0.5%，预计2017年美国经济将增长1.9%，欧盟和日本分别增长1.8%和0.9%。

报告认为，东亚和南亚仍是全球最具活力的地区。“中国经济在2016年呈现了稳定增长，缓解了各方短期内对其增长将急剧放缓的担忧。在稳健的国内需求和具支持性的财政措施推动下，中国经济在2017年和2018年每年预计将增长6.5%。”