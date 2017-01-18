特朗普助手：特朗普将赢得美中贸易战

（联合早报网讯） 美国候任总统特朗普的其中一位亲信助手表示，美国可能赢得美中贸易战。

据英国广播公司（BBC）报道，特朗普的助手斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）警告，当特朗普上任后对中国进口产品实施惩罚性关税，如果中国进行报复，那中方遭受的损失将“远远超出”美国的损失。

他补充说，目前的贸易关系“对中国比对美国更有利”。

斯卡拉穆奇发表上述言论之际，中国国家主席习近平也警告说，“贸易战争没有赢家”。

习近平周二首次作为中国国家主席出席达沃斯举行的世界经济论坛。他在讲话中坚定捍卫全球化，并抨击了保护主义。

在竞选期间，特朗普声称将对中国进口商品征收高达45%的关税。

星期五即将担任特朗普高级顾问的斯卡拉穆奇在接受BBC采访时称，美中关系“不对称”，并淡化了中国对美国发动贸易战进行报复的能力。

斯卡拉穆奇问道：“他们要做什么，他们会反对我们呼吁公平的举动吗？”

他同时指出：“中方遭受的损失将远远超出美国所受的损失。他们也明白这一点。”

斯卡拉穆奇是华尔街圈内人，曾在高盛工作30多年。他坚称，特朗普是自由贸易的追随者，特朗普的政策，包括重新谈判长期贸易协定等，并不等于保护主义。