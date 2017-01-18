乌克兰不育夫妇通过三亲体外受孕技术生育

（联合早报网讯）乌克兰一对不育夫妇，通过一种新型的“三亲体外人工受孕”技术成功诞下一个婴儿。

英国广播公司（BBC）网站引述《泰晤士报》的报道说，基辅的医生通过一种叫做原核转移的方法完成了这次受孕，这是世界上的首例。

不过，这不是第一个通过三个人的基因DNA组成诞生的婴儿。

该名婴儿在1月5日出生，被认为是世界上第二个“由三个父母孕育的现代婴儿”

去年在墨西哥，另一个孩子通过一种有些微区别的方式降生。

医生研究出一种由三个人组合完成的体外人工受孕（IVF），帮助那些患有粒线体疾病的女性生育出健康的婴儿，这种基因疾病有可能遗传给下一代。

有关技术需分别从一个带有粒线体疾病基因的母亲和一个粒线体健康的母亲那里提取卵细胞。

由此受孕而来的婴儿将会有三个人的DNA——母亲、父亲以及一个捐赠者的一小部分卵细胞。

而基辅的纳迪亚诊所是使用这种技术帮助一对不育的夫妇，而不是患有粒线体基因疾病的夫妇。

英国专家称，这是带有“高度实验性”的。

领导这项工作的瓦莱利·祖金（Valery Zukin）表示，他们有预感，这种技术可以帮助这对此前通过常规的体外人工受孕未成功的夫妇。

他说，他还有第二个情况类似的病人，预计将在三月初诞下婴儿。