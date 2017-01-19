韩法院驳回检方逮捕三星李在镕要求

（联合早报网讯）韩国首尔中央地方法院今天（19日）驳回独立检察组批捕三星电子副会长李在镕的提请，决定不予批捕。有观点预测，今后独检组针对总统亲信门涉案企业的调查可能会受阻。

韩联社报道，法院从18日上午10时30分至下午2时10分对李在镕进行审讯，之后于次日的19日凌晨4时50分做出了不予批捕的决定。法院认为，鉴于嫌疑人对指控事项的陈述、有关各种支援情况的具体事实、相关调查内容及进展，在现阶段难以认定逮捕理由成立、有逮捕必要，因此决定不予批捕。

独检组16日针对李在镕向法院提请批捕。独检组指控李在镕涉嫌行贿，违反《特定经济犯罪加重处罚法》《关于在国会陈述和鉴定的法律》。

独检组指控，李在镕涉嫌深度介入三星以政府大力支持三星物产与第一毛织合并为条件，向总统朴槿惠和其亲信崔顺实提供430亿韩元（约5220万新元）。三星物产与第一毛织合并，对李在镕继承三星集团经营权至关重要。

独检组认为，三星向朴槿惠和崔顺实方面承诺提供430多亿韩元，截至目前实际提供250多亿韩元。根据韩国相关法律规定，即使尚未提供资金，只要做出将提供资金的承诺，贿赂罪名已成立。

李在镕还涉嫌介入三星向崔顺实提供资金援助。三星集团2015年8月以培养马术选手的名义向崔顺实掌控的德国一当地法人提供35亿韩元的资金，以三星电子名义购买的名马价格也高达43亿韩元。这些资金已被证实为崔顺实之女郑某使用。

三星还向崔顺实和其外甥女张某成立的韩国冬季体育英才中心提供16亿多韩元，向崔顺实实际操纵的Mir财团和K体育财团出资204亿韩元。

有观点认为，由于法院不予批捕李在镕，独检组争取最晚下月初当面调查朴槿惠的计划面临不少压力。且独检组要对三星为Mir财团和K体育财团出资适用行贿罪，但未能在法院审理中顺利过关，这可能会对今后调查SK、乐天、CJ等涉案大企业带来不利影响。