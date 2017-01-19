美商务部长提名人：中国贸易保护最严重

（联合早报网讯）美国候任总统特朗普提名的商务部长人选罗斯（Wilbur Ross）周三（18日）在参议院尖锐批评中国的贸易行为，并称将寻求新方法来对付这类行为。

罗斯在确认其提名的听证会上也表示，重新谈判与加拿大和墨西哥之间的《北美自由贸易协定》，可能是特朗普政府的当务之急，并形容那是一项“非常非常前面的议题。”

79岁的罗斯指出，中国是大型经济体当中“贸易保护主义最严重的”国家，对进口设置了非常高的关税与非关税壁垒。

这名亿万富豪声称，对于那些与中国进口商品展开竞争并试图在中国做生意的美国企业，他将为他们争取平等的竞争环境。他表示，中国“对于自由贸易，说的远比实际做得多。我们希望实现竞争环境的平等，让他们的言行更加一致。”

罗斯称，中国国营企业是一个需要解决的特殊问题。他指出，这类企业中有多达三分之一从未盈利，却让生产能力过剩问题变得越发严重，导致钢铁和铝等产品的大量倾销。

他指出：“中国国营企业依靠国有银行来维持生存。在我看来，这非常像人为补贴。”他说，美国商务部在确认不公平补贴方面将“非常严谨”。如果确定存在不公平补贴，则须征收反补贴税。

罗斯没有具体提及特朗普对中国输美产品征收惩罚性关税的威胁，但他表示那些以低于成本价倾销产品或未能提供公平贸易环境的国家应“受到严厉惩罚”。