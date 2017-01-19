调查：八成美商感到在华不受欢迎

（联合早报网讯）中国可能是全世界最大的市场之一，一个不乏潜力的国家，但是中国美国商会的一项最新调查结果显示，在中国做生意变得越来越难。

美国之音报道，美国商务游说团体“中国美国商会”最新的年度概况显示，多达81%的会员感到不受欢迎。和中国做生意的公司说，推动这种悲观情绪的不仅仅是在中国开展业务的成本在上升，还有变化无常、模糊不清的规则以及中国不断增加的保护主义。

中国美国商会主席蔡瑞德（William Zarit）说：“这里的政策让做生意变得越来越难。”

更偏向中国公司的竞争环境也一直是引发担忧的原因。

蔡瑞德说，尽管“自主创新”这个说法已经基本不再用了，“打造中国领军企业的观念，有时候以牺牲某些美国公司在这里做生意为代价……我认为这也增强了这种不受欢迎的感觉。”

这种不受欢迎的感觉以及中国经济增速的放缓正在削弱人们对中国投资的兴趣，更多的公司不再把在这个世界第二大经济体投资当作首要事务。

根据这项调查，从2012年至今，把中国作为全球前三位投资目的地之一的公司已经从顶峰时的78%下滑到56%。

但是很明显，鉴于中国的潜力，几乎没有公司彻底放弃这里。调查发现，如果北京消除对外国投资公司的“歧视性障碍”和投资限制，中国美国商会组织的会员说，他们会“大幅增加投资。”

然而，根据这项调查，几乎没有人对短期内会发生这样的情况感到乐观。