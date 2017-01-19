美机构称2016年是现代历史上最热年

（联合早报网讯）美国两大政府机构周三（18日）各自发布的报告显示，2016年是现代历史上最热的一年。这意味着全球年平均气温纪录连续第三年被刷新，反映了由人类排放温室气体导致的全球气候持续变暖的长期趋势。

新华社报道，美国国家海洋和大气管理局发布的报告显示，2016年全球平均气温为14.84摄氏度，比20世纪平均水平高出0.94摄氏度。这是自1880年有气温统计以来的最高纪录，比上一个最热年份2015年高出0.04摄氏度。

该报告写道：“21世纪以来，全球年度（平均）气温纪录已被打破五次，分别是2005年、2010年、2014年、2015年和2016年。”

美国航天局的报告采用了不同的分析方法，但同样得出了2016年是史上最热年份的结论。

这一结果并不令人意外。此前已发布数据显示，2016年前八个月分别都打破了同期单月最高气温纪录，后四个月也都进入史上同期单月气温前五之列。

从全球分布看，2016年创下高温纪录的地区包括俄罗斯远东地区、阿拉斯加、加拿大偏远西部、美国东部大部分地区、中美洲和南美洲北部多个地区、智利南部、非洲东部和西部多个地区、南亚部分地区、东南亚多个地区以及澳大利亚部分地区等。

从海冰面积看，北极2016年平均海冰面积为1015万平方公里，是有史以来最小值，延续了近年北极海冰年平均面积不断萎缩的趋势。南极全年平均海冰面积1116万平方公里，仅多于1986年，列史上第二低。

科学家认为，2014年至2016年连续三年刷新全球年平均气温纪录，是人类排放温室气体造成的气候变化与厄尔尼诺事件共同作用的结果。厄尔尼诺是太平洋赤道中东部海域水温异常升高引起的一种气候现象。此轮强厄尔尼诺事件已于2016年年中结束。

巧合的是，上述报告在距美国当选总统特朗普就职典礼仅两天的时间节点发布。国际社会普遍担心，特朗普政府上任后美国气候政策有变，影响全球应对气候变化的努力。