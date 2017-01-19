英情报机构培养网络间谍 瞄准中学女生

（联合早报网讯）英国情报机构“政府通信总部”（GCHQ）推出一项竞赛，邀请年龄从13岁到15岁的女生参加，内容包括逻辑和编程、人际网络的建立以及密码学。

英国广播公司报道，英国情报部门希望目前在互联网和社交媒体上花费大量时间的女孩能够成为未来的间谍，选择网络安全作为自己的职业。

政府通信总部说，女性目前在世界网络工作人员中所占的比率仅为10%。

去年11月，英国政府宣布了一项为期五年的“国家网络安全计划”，由“国家网络安全中心”（NCSC）主持执行，而上述竞赛就是这项计划的一部分。

按照竞赛规则，参赛女生将分成四人一组，在自己学校的电脑上远程完成网络课题，每一阶段的难度都会有所增加。

最后得分最高的10个小组将被邀请到伦敦，参加题为CyberFirst的决赛，内容是分析一次复杂的网络威胁。

在CyberFirst决赛中胜出的小组将为学校赢得价值1000英镑（约1750新元）的电脑设备，同时还会得到个人奖励。

国家网络安全中心是英国所建立的国家级网络安全机构，负责处理国家网络安全事件，分析面临的威胁，以及提供咨询。

国家网络安全中心的一位发言人说：“女性能够，而且的确在为网络安全工作带来巨大变化，这项竞赛将鼓励更多女性走进这个充满活力的和有益的职业。”