俄拟部署10颗卫星 监测全球弹道导弹发射

（联合早报网讯）若想在敌方弹道导弹刚一升空便发现其踪迹并全程追踪，目前只能依靠人造卫星。据新华社报道，为提升卫星监测效果，俄罗斯军方计划在未来五年内部署10颗导弹预警卫星，组网侦测全球各地发射的弹道导弹。

塔斯社援引匿名俄国防工业人士的话说，根据俄导弹预警卫星系统发展规划，俄在2017年至2021年间将用“联盟－2”运载火箭，从俄西北部的普列谢茨克发射场发射九颗卫星。它们将同已于2015年11月被送入高椭圆轨道的首颗该系统卫星组成名为“冻原”的监测网。

与此同时，俄将启用与“冻原”卫星配套、技术更先进的地面测控站，自动接收和处理“冻原”卫星传送的各种情报。

另据俄《生意人报》报道，这些“冻原”卫星的前辈是目前仍然在轨但已全部退役的数颗“眼睛－1”导弹预警卫星。“眼睛－1”卫星只能观测弹道导弹尾部喷出的火焰并把记录下的信息传回地面，由地面雷达站计算导弹的飞行轨迹，因此会耗费不少反应时间。

由俄“彗星”中央科研所和“能源”火箭航天集团研制的“冻原”卫星，能在敌方发射的弹道导弹起飞后迅速发现其踪影并测算出飞行轨迹参数，协助地面全程追踪。

在满足必要测算条件时，该卫星还能推测出敌方导弹最终会打击哪个地点。此外，“冻原”卫星上还配备了战斗指令传输系统，可通过信号将己方指挥部的反击命令传给相关部队，这些信号会指示应调动哪些武器攻击来犯导弹的发射场。

据俄媒体报道，目前与“冻原”卫星功能类似的是美国天基红外卫星，其第三颗此类地球同步轨道预警卫星将于近日发射。