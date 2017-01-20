冈比亚当选总统巴罗宣誓就职

（联合早报网讯）冈比亚当选总统巴罗（Adama Barrow）当地时间19日在位于达喀尔的冈比亚驻塞内加尔大使馆宣誓就任冈比亚总统。

据新华社报道，巴罗在致辞中呼吁国家团结，表示将尽快组建政府。他同时呼吁贾梅尊重冈比亚宪法。

贾梅17日晚在冈比亚首都班珠尔发表电视讲话，宣布全国进入为期90天的紧急状态，并禁止包括巴罗在内的任何人宣誓就任冈比亚总统。18日晚，由贾梅控制的冈比亚国民议会通过决议，将贾梅的总统任期延长3个月。

非洲联盟本月13日宣布，将从19日起不再承认贾梅为冈比亚总统。塞内加尔军队发言人恩迪亚耶19日晚证实，塞内加尔军队以及西非国家经济共同体的部队已进入冈比亚境内。

去年12月2日，冈比亚选举委员会宣布巴罗在前一天举行的总统选举中赢得45.54%的选票，当选冈比亚总统。不过贾梅表示，不接受选举结果，要求重新举行大选。

巴罗本月14日出席了在马里首都巴马科举行的第27届法非首脑会议后，一直留在达喀尔。

联合国安理会19日已一致通过决议，要求冈比亚进行和平有序过渡，在当天将权力移交给当选总统巴罗。

安理会就冈比亚局势举行紧急会议并通过决议。决议说，安理会赞同西非国家经济共同体和非洲联盟承认巴罗为冈比亚总统的决定，请总统贾梅进行和平、有序过渡，按照冈比亚宪法在2017年1月19日前把权力移交给巴罗。决议说，安理会请冈比亚国防和安全部队保持最大限度的克制，以保障和平氛围，并强调其有责任和义务受民选政府管理。

安理会对冈比亚局势可能恶化深表关切，认为冈比亚政府负有保护平民的主要责任，要求冈比亚各方保持最大限度的克制，避免暴力。