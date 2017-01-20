纳吉：森林城市并未丧权辱国

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉说，柔佛依斯干达特区“森林城市”计划的房屋，是以租赁地契（leasehold）方式卖给外国人，完全不是前首相马哈迪所说的“割让土地”或“丧权辱国”。他强调，政府也没有颁发公民权给到马国置产的中国人，他指马哈迪的言论对柔佛及马国政府都是“天大的污衊”。

马哈迪去年11月底以来，多次公开指柔佛政府将依斯干达特区土地卖给中国人，最终将导致马国失去这块土地。柔佛苏丹依布拉欣过后在报章专访中，严厉反驳马哈迪的说法。马哈迪随即发文反击柔佛苏丹，两人你来我往互不相让。纳吉则是首次就此发言维护政府立场。

纳吉周五在“来吧，协助人民”（Jom Bantu Rakyat）计划推介礼上，毫不留情的批评马哈迪。他指出：“柔佛政府批准森林城市计划，并在填土后以租赁地契卖（房地产）给外国人，这表示（地契租赁年限）只有99年。他们（外国人）购买的房地产是在我们的土地上，（马国）哪有牺牲主权的问题？”

纳吉说：“又如美国或日本人在吉隆坡置产，（这与中国人在依斯干达特区置产）有什么区别？难道日本人置产就是好，中国人置产就不好？分别在哪里？（两者其实）没有分别。重要的是马国经济将从中获益。”