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特朗普车队进入白宫
（联合早报网讯） 乐队在国会山为迎接特朗普就职作准备。
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主要待在家里休息充电
趁长周末出国旅行
参加很多亲友拜年聚会活动
没有什么具体计划
主要待在家里休息充电
53.41% (47 votes)
趁长周末出国旅行
7.95% (7 votes)
参加很多亲友拜年聚会活动
23.86% (21 votes)
没有什么具体计划
14.77% (13 votes)
Total votes: 88
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