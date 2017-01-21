调查：英国大量个人信息被贩卖牟利

（联合早报网讯）英国消费者组织Which?展开的调查发现，大量英国居民的个人信息和财务信息被贩卖牟利，有可能落入电话诈骗集团手中。

英国广播公司报道，Which?的调查员假装有意购买个人信息，联系了14个贩卖信息的公司，结果得到了约50万名50岁以上居民的个人信息，包括他们的工资和养老金的资料。这些信息有时候一条只卖4便士（约0.07新元）。

这些个人信息对诈骗集团非常有用，他们可以利用这些资料骗取老人的养老金，或说服受害者将帐户中的钱转出。

调查发现，其中十家公司没有对信息购买者进行身份查询，确认他们是否属于正式注册的公司。

调查报告说，许多公司违反了英国政府信息专员办公室（Information Commissioner's Office，ICO）的规定。

根据规定，如果要对外分享个人资料，公司必须证明，个人资料的主人同意把他们的信息对外公布。

然而，Which?在调查中发现，有家公司准备把50万份包括电话号码和地址的个人信息以4便士一份的低价对外出售。

另一家公司列出2000名年收入超过3万5000英镑者的资料，准备以66便士一份的价格出售。

还有一家公司向买主提供很多私人电话号码，但这些号码的主人大多数已明确表示不希望接到营销电话。

Which?的财务编辑罗斯说：“我们的调查显示，敏感的个人信息和财务信息被贩卖，其规模相当巨大，有些公司愿意把此类信息卖给任何买主。”

Which?建议消费者不要向第三方分享个人资料。