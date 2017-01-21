难民太多 德国砸7000万请难民回家

（联合早报网讯）在德国庇护申请遭拒的移民，德国政府愿出钱资助他们重新返乡，庇护申请被拒的移民可在被强行遣返或者拿钱回家之间做出选择。

德国之声报道，从2017年2月份开始，正在申办庇护申请者还可以决定是否选择参与“Starthilfe Plus”资助项目返回家乡。德国联邦政府将为该项目投资大约4000万欧元（约7050万新元）。

德国联邦移民与难民局（BAMF）决定在试点城市对新的庇护申请者进行登记注册时就实施该项目，尽早通知庇护申请者返回家乡可获得财政资助。

联邦移民与难民局新任局长科尔特（Jutta Cordt）向《法兰克福汇报》表示，在难民收容中心就应通过宣传资料和影片向难民介绍自愿返乡可获资助的信息。

对于申请庇护遭拒的难民来说，自愿返乡资助项目远比被强迫遣返更具吸引力。自愿返乡者可从德国联邦政府获得回乡的路费、安家费和重新融入社会的资金。若有移民决定返回家乡，将可获得各种单独接受咨询的机会，回乡者可获得一次性资助金。如果之后又重新返回德国，就必须退还所得的资助。

对于撤回庇护申请的人，德国联邦移民与难民局最多提供回乡资助金1200欧元。12岁以下儿童每人获得资助600欧元。对于四口人以上的移民家庭，德国方面将额外增加补贴500欧元。

另外，德国联邦政府还为某些特定国家的移民提供额外补贴。例如来自埃塞俄比亚、阿富汗、厄立特里亚，冈比亚，加纳、伊拉克、伊朗、尼日利亚和巴基斯坦的成年人，每人额外补贴500欧元，儿童250欧元。不过，一个家庭总共获得的额外补贴不得超过1500欧元。

来自马格里布和其他非洲国家，以及俄罗斯或者印度和斯里兰卡等亚洲国家的成年难民，每人可获得300欧元的资助，儿童减半为150欧元。一个家庭最多可获得900欧元。