研究：眨眼可以稳定视线

（联合早报网讯）眨眼可以让泪液湿润眼角膜，冲洗掉入眼的异物。一个国际研究小组更发现，大脑能在眼眨时调整眼球的位置，使人们可以持续注视要看的物体，所以眨眼之间还可以稳定视线。

眼球活动受噪音等因素的影响，会引起视线的不稳定。美国加利福尼亚大学伯克利分校、新加坡南洋理工大学、法国巴黎第五大学等机构的研究人员通过实验发现，大脑的眼球运动系统可以经常在眨眼过程中重新调校视线方向，从而抵消视线的不稳定。

新华社引述研究组在最新的美国《当代生物学》网络版上的报告说，研究人员让志愿者在一个黑暗的屋子里长时间盯着屏幕上的一个小圆点，同时用红外照相机实时追踪志愿者的眼球运动和眨眼。志愿者每眨一次眼睛，小圆点就向右移动一厘米。志愿者事后表示并没有察觉到这细微的变化。经过大约30次眨眼，志愿者的视线适应了小圆点的同步移动，可以在眨眼之后自动偏向新的小圆点位移。

研究报告作者、加利福尼亚大学伯克利分校的格里特·毛斯解释说，眨眼时眼球转动，但眼球并不总是能回到在眼睛重新睁开时的那个位置。这一位置偏差促使大脑调动眼部肌肉，重新调整视线。由于眼部肌肉活动比较迟缓且不太准确，大脑需要不断调整运动信号，确保视线指向人们想要看到的物体。

他还说，虽然志愿者没有发现小圆点发生了位移，但他们的大脑捕捉到了这个变化，并相应调整视线。实验结果表明，大脑可以判断人们眨眼前后所见物体的差异，命令眼部肌肉做出必要的纠正。

研究人员指出，眨眼时视觉目标物的位移可以触发视线自动调整，这种新发现的机制可能取决于一个更为广泛的眼球运动调校机制，这个机制可以在视觉信号输入因眨眼而中断时调整视线位置。假如人在眨眼过程中没有这种强大的眼部运动系统发挥作用，人们眼中的世界会显得模糊和飘忽不定。