全球妇女大游行反特朗普　逾460万人参与

（联合早报网讯）美国新任总统特朗普就职后第一天，全美各大城市有超过200万人上街，响应“妇女大游行”活动，抗议特朗普歧视女性的言论。在全球各地，也有数十万人走上街头，反对特朗普。估计全球有670场同类型示威，主办单位估计有超过460万人参与。

据星岛日报报道，单在美国首都华盛顿，就有超过50万名民众集会，要求特朗普尊重女性，不少人戴上粉红色帽响应。多位演艺界人士轮流上台发言，包括纪录片导演米高摩亚，以及乐坛天后麦当娜等。

放眼所见，华盛顿现场的示威者几乎都是女性，许多人戴着粉红色“猫帽”参与，人数较一天前特朗普就职典礼的观礼人数还要多。国家广场旁的主要干道独立大道挤满人潮，多达11个街区，绵延1.5公里，挤得水泄不通。

由于人潮如此众多，成千上万民众在附近的国家广场上徘徊，无法进入主要集会地点。

今次在华府出席的人数比主办团体原先预期多一倍，华府的地铁都挤满人，部分车站因月台和停车设施不胜负荷，禁止人群进站，至少有一个车站要临时关闭。

而特朗普上任次天按传统到教堂参加崇拜，之后乘坐座驾返回白宫，期间可以见到示威队伍。当他的车驶经一个路口时，其他车辆均按响喇叭以示抗议。

主办团体表示，很多女性对于特朗普正式上任感到受伤害和害怕，促请特朗普尊重女性和人权。

在纽约大都会，上街人数也超过十万人，响应的影星包括海伦美云、胡比高拔及美剧《色欲都市》同志女星仙菲亚妮逊等。

至于美国多个主要城市，包括芝加哥、波士顿、洛杉矶等，亦有游行响应。芝加哥传媒估计当地有15万人示威。洛杉矶主办单位更声称，当地的示威人数多达75万人。在波士顿，当地传媒引述市长办公室的数字，指有13万5千至15万人参与示威。迈阿密、丹佛和西雅图及费城等地，亦有类似示威场面。

欧洲多国亦有民众游行，向特朗普表达捍卫女性权益的决心。在英国伦敦，示威者游行到特拉法加广场，他们除了抗议特朗普歧视女性，亦向他涉及种族主义和煽动分裂的言行，表达不满。

法国巴黎的示威有大批在当地的美国留学生参与。有示威者指，特朗普只代表一小部分恐惧和愤怒的美国人，根本不能代表整个美国。葡萄牙首都里斯本亦有数百名民众响应号召，走到美国驻当地大使馆示威。示威者除了不满特朗普不尊重女性的言论外，也有在当地的美国侨民，不满特朗普上任后就决定废除医保法案。

在中东地区，与美国关系友好的以色列，同样有民众举行反特朗普示威。数百人在特拉维夫美国驻当地大使馆外集会。有人不满白宫网站在特朗普上任后，就删除了关于同性群体的网页，也有人不满特朗普扬言在墨西哥边境兴建高墙。