哮喘儿童日后更易出现肥胖问题

（联合早报网讯）美国研究人员近日在《美国呼吸系统和重症护理医学杂志》上发表报告说，患有哮喘的儿童长大后更可能出现肥胖问题，但缓解哮喘症状的药物能大幅降低这种风险。

新华社报道，美国南加州大学的研究人员分析了近2200名五至八岁儿童的健康数据。这些儿童在刚参加研究时没有肥胖问题，但其中13.5%的儿童当时患有哮喘。

研究人员对这些儿童进行了长达10年的跟踪随访，研究结束时约六分之一的儿童肥胖。分析显示，与没有哮喘病史的儿童相比，那些早期患有哮喘的儿童发生肥胖的概率会高出51%。

南加州大学的研究员陈章华解释，症状未受到控制的哮喘患儿运动会受限，长期的激素治疗药物作用可能导致肥胖，这些都可能是患哮喘儿童更易肥胖的因素。不过，真正关于哮喘导致肥胖的病理机制还不明确，需要开展更多相关研究。

医学界对肥胖与哮喘关系的讨论由来已久。但陈章华说，大多数研究都只关注肥胖会增加罹患哮喘的可能，对于哮喘、特别是早发的小儿哮喘是否会导致今后肥胖的研究非常少。

另外，治疗哮喘的药物可分为两大类：快速救援药物用于舒缓痉挛的支气管平滑肌，缓解急性发作的哮喘症状；长期控制药物用于减少气道的慢性炎症，长期控制哮喘症状的发生。

研究人员发现，快速救援药物可以使肥胖发生的概率降低43%，但具体机制尚不明确。