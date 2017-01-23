三叉戟导弹试射失误英首相遭媒体追问

（联合早报网讯） 英国媒体爆料，英国皇家海军去年6月试射一枚没有安装核弹头的三叉戟导弹时发生失误。

英国首相特雷莎·梅22日接受英国广播公司（BBC）早间新闻节目的访问，其间主持人先后四次追问，她去年7月说服国会通过决议、斥资400亿英镑重建三叉戟时是否知道试射失误这件事。

特雷莎·梅第一次没有直接回答问题，而是说“我对三叉戟有绝对信心”。她称：“我在国会演说时，我们讨论的是不是要重建三叉戟。”

后三次主持人再问，特雷莎·梅干脆不回答问题。

据《星期日泰晤士报》报道，英国海军6月从佛罗里达海岸线以外的潜艇发射三叉戟IID5导弹，但导弹飞行方向发生偏差，本应飞往非洲，却飞向了美国。

7月，特雷莎·梅就任首相不久后，英国国会高票通过决议重建三叉戟。当时特雷莎·梅告诉议会，英国放弃核武器是“极端不负责任” 的。

媒体爆料后，英国国防部发表声明，虽然没有透露试射程序详情，但说试射是成功的。

英国首相府和国防部发表的声明还说，三叉戟的能力和有效性是“不可置疑”的，对英国的核威慑能力有“绝对信心”。

据《星期日泰晤士报》报道，导弹飞行方向发生错误的原因是绝对机密，但该报援引海军一名高级消息人士的话说，导弹出水后在飞行过程中出现故障。