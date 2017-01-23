以色列将取消对犹太人定居点建设限制

（联合早报网讯） 以色列总理内塔尼亚胡22日在安全内阁会议上说，他将取消对东耶路撒冷犹太人定居点建设的限制。

这些限制是在美国前总统奥巴马执政期间，以色列政府迫于美国政府压力而实施的。

22日，耶路撒冷市政规划和建设委员会批准在位于东耶路撒冷的犹太人定居点新建566套住宅。这些犹太人定居点都位于耶路撒冷“绿线”（1967年中东战争前停火线）之外。

据以色列《国土报》报道，以色列安全内阁当天还决定推迟就是否“吞并”约旦河西岸最大的定居点之一马阿勒阿杜明举行的内阁投票。

内塔尼亚胡在安全内阁会议上说服内阁部长，将投票推迟到他与新任美国总统特朗普就定居点问题举行磋商之后举行。

根据以色列总理办公室22日晚发表的声明，内塔尼亚胡当晚与特朗普自后者就职以来首次通电话。声明说，两位领导人在“非常友好”的通话中讨论了伊朗核协议、以巴和平及其他问题。特朗普邀请内塔尼亚胡在2月份访问美国。

犹太人定居点问题是以巴问题的症结之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷及约旦河西岸，并推动犹太人定居点建设。去年12月23日，联合国安理会通过决议，重申以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动“违反国际法”，敦促以色列停止一切定居点活动。